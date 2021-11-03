مطالب برلمانية بسرعة تنفيذ خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وما تم من خطة التطوير التي سبق الإعلان عنها تحت عنوان «الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا في خدمة المصريين».

وقال «محسب» في طلبه إنه على الرغم من الحديث عن خطة تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وما تم من ميكنة للخدمات في بعضها إلا أن هذه المكاتب مازالت تشهد تكدس كبير مما يعرقل مسيرة العمل وفى نفس الوقت يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين في ظل جائحة كورونا وصعوبة إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في هذه الأماكن المغلقة، متابعا:«بعض المكاتب عبارة عن غرفتين وتشهد تكدس كبير جدا من قبل المواطنين المترددين عليها يوميا».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بسبب صعوبة الحصول على الخدمة، ومع التطبيق الجديد لخدمة الحجز المسبق من أجل استخراج توكيل وميكنة بعض الخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقارى، إلا أنه يتم منح المواطنين ميعاد يتراوح من أسبوع لأسبوعين من أجل عمل توكيل مما قد يعطل مصالح المواطنين، ولهذا لم تعد الميكنة ميزة بل أثرت على سير العمل وإن كان هناك نظام ولكن نفتقد السرعة في تقديم الخدمة للجمهور بالإضافة للتكدس الكبير.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين التخطيط والاتصالات بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت سهولة الحصول عليها بشكل لائق وتسريع وتيرة العمل.