وزيرة البيئة: الوقت أصبح مناسبا للبدء باتخاذ أفعال حقيقية في قضية التكيف

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، الحدث رفيع المستوى لتحالف التكيف، والمقام على هامش المؤتمر ضمن فعاليات مركز المواجهة بالمؤتمر.

وأعربت الدكتورة ياسمين عن سعادتها بوضع قضية التكيف في مقدمة أجندة مؤتمر المناخ COP 26 للمناقشة واتخاذ إجراءات حقيقية بشأنها كفرصة نجاح كبيرة للمؤتمر، حيث كان هدفا لمصر منذ بدأت تحالف التكيف مع المملكة المتحدة في ٢٠١٩ الدفع بملف التكيف على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش، خاصة لما يمثله موضوع التكيف مع آثار تغير المناخ من أولوية للدول النامية على حد سواء.

وأشارت «فؤاد» إلى أن الوقت أصبح مناسبا للبدء في اتخاذ أفعال حقيقية في قضية التكيف، مع جهود تصعيد ملف التكيف والخروج بإعلان سياسي ينضم له أكثر من ١٠٠ دولة ومنظمة، وانضمام ٤٠ دولة للتحالف.

وأوضحت الوزيرة أن اجراءات التكيف تتطلب خلق مجتمعات قادرة على المواجهة والتكيف، والاستماع بحرص لمتطلبات المجتمعات المحلية وتراثها الثقافي والمعرفي، وآلياتهم في التكيف مع التغيرات، لتسريع وتيرة العمل على اجراءات التكيف، بالإضافة إلى تحديد المجالات الملحة لاتخاذ تدابير التكيف بها، حيث اختار تحالف مصر وبريطانيا للتكيف قطاعي المياه والزراعة للبدء في العمل على اجراءات التكيف بهما، إلى جانب العمل على قطاع الصحة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، وتنامي الحاجة لإعادة البناء الأفضل والتكيف مع كل ما طرأ من متغيرات. ويهدف الحدث رفيع المستوى لتحالف التكيف إلى جمع قادة التكيف حول العالم لتحفيز خطة عمل التكيف ورفعها لقمة قادة العالم، ومناقشة متطلبات الوصول لمزيد من التقدم في اجراءات التكيف، وتجديد الالتزام بها في القطاعات المختلفة.