بدء تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكباري بالمنتزه في الإسكندرية لحل المشاكل المرورية

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 (شارع محمد أنور السادات)، بمنطقة المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، لحل المشاكل المرورية بالمنطقة، حيث يتولى الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تنفيذ المشروع، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت دراسة المشروع من خلال كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المختصة، وتم تخطيطه لحل مشكلة الاختناق المرورى بمنطقة المنتزه، وخاصة في فصل الصيف من خلال عمل نفق للسيارات وكباري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة للطريق ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات، مع عمل الأنفاق الخاصة بالمشاة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى أمامي على البحر مباشرة لتوفير منطقة جذب لرواد المكان، حيث إن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق مدينة الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، ويُعد طريق الكورنيش أهم طريق بالمدينة، ويمتد بكامل طول خط الساحل على البحر مباشرة، ويربط المدينة من المنتزه شرقاً حتى رأس التين غرباً.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيحقق عدداً من النتائج الهامة، ومنها، حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع طريق الكورنيش وشارع محمد أنور السادات، نتيجة أحجام المرور المضافة على الكورنيش فى الاتجاهين للوصول إلى منطقة الدوران للخلف عند الخروج أو الدخول من وإلى شارع السادات، وتقليل أزمنة الرحلات بين جنوب المدينة وشرق وغرب الإسكندرية، وتقليل التلوث الناتج عن التكدسات المرورية وعوادم السيارات، بجانب تنفيذ ممشى أمامى على البحر مباشرة لخدمة رواد المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على الشاطئ الرملى الموجود بالمنطقة، وسيتم تنفيذ كبارى السيارات والمشاة على مستوى لا يزيد على مستوى الكورنيش الحالى حتى يعطى رؤية مفتوحة للبحر.