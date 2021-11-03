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من بينها 1684 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5592 مخالفة متنوعة

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من بينها 1684 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5592 مخالفة متنوعة من بينها 1684 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5592 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5592 مخالفة مرورية متنوعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5592) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات (1684) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (173) مخالفة سير بدون تراخيص، (11) مخالفة دراجات نارية، و(58) مخالفة موقف عشوائى، و(3) مخالفات لشروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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