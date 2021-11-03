ماذا يحدث إذا رفضت إستلام إعلان من المحضر ؟ .. القانون يكشف مفاجأة

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خطأ شائع لدي الكثيرين أنه عند رفض إستلام الإعلانات القضائية من المحضرين، يعود الإعلان دون تنفيذ، فقد نص قانون المرافعات في المادة 9 على أنه يجب تتضمن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية :

تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وكذلك إسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وكذلك إن كان يعمل لغيره.

إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالإستلام.

توقيع المحضر على الأصل والصورة.

ونصت المادة 10 من قانون المرافعات على أن «تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقراب والأصهار.

كما نصت المادة 11 من القانون ذاته على أنه «إذا لم يجد المحضر من يصلح تسليمه الورقة القضائية طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعلي المحضر خلال 2 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة».

ويجب على المحضر أن يبين ذلك ككله في حينه في أصل الإعلان وصورته، ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.