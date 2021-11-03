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جهاز مدينة 6 أكتوبر يسترد 32 وحدة مخالفة بالحي السادس

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جهاز مدينة 6 أكتوبر يسترد 32 وحدة مخالفة بالحي السادس جهاز مدينة 6 أكتوبر يسترد 32 وحدة مخالفة بالحي السادس

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قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وعدد من القيادات الأمنية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الوحدات السكنية لمخالفة تغيير النشاط، وغلق وتشميع المحال المخالفة بالحي السادس بالمدينة، وذلك في إطار التصدي لكافة المخالفات والقضاء على الظواهر العشوائية.

وأوضح النجار، أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد ٣٢ وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط وتحويلها بالمخالفة للقانون من سكنى إلى تجاري بالحي السادس، بالمجاورات الثانية والرابعة والتاسعة، وتم إعادة الشيء إلى أصله بجانب عودة الوحدات لحوزة الجهاز، وكذا تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ6 محال مخالفة بسنتر الحسين بالحى السادس بجوار سويقة الخضراوات للعمل بدون رخصة تشغيل. وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات سحب واسترداد باقى الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة القادمة، طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية، قائلا «إن الحملة التي تم تنفيذها بداية لما سيستمر تنفيذه الأيام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون».

وطالب رئيس الجهاز المواطنين الصادر لوحداتهم قرارات سحب واسترداد، سرعة رد الشئ لأصله، والتوجه لجهاز المدينة للإبلاغ عن إزالة المخالفات لإمكانية العرض على رئاسة الهيئة والنظر في إمكانية إلغاء قرارات السحب والاسترداد. جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها بإشراف من المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، والمهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري إدارات الأحياء والإشغالات والتنفيذ والأمن .

المصرى اليوم

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