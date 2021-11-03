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«الداخلية» تكشف ملابسات ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة «الداخلية» تكشف ملابسات ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة

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كشف ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة.

قالت الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تقوم بتدخين سيجارة مشتعلة وبالفحص أمكن تحديد الطفلة- 3 سنوات- مقيمة طرف والدتها بمحافظة الدقهلية وأن القائم بارتكاب الواقعة وتصويرها خال الطفلة (صاحب كافتيريا) حال تواجدها بالكافتيريا خاصته».
واضافت: «باستدعاء خال الطفلة أقر بصحة الواقعة، وأضاف أن ذلك على سبيل الدعابة.. وبسؤال والدتها ووالدها أيدا ذات المضمون، ورفضا اتهامه بشىء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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