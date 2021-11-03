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ندوة لطلبة الثانوية الفنية المعمارية بالعريش حول أضرار التدخين

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ندوة لطلبة الثانوية الفنية المعمارية بالعريش حول أضرار التدخين ندوة لطلبة الثانوية الفنية المعمارية بالعريش حول أضرار التدخين

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نفذت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ندوة في مدرسة العريش الثانوية المعمارية بنين، ندوة حول أضرار التدخين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية.

وأكدت الدكتورة ريهام الغزال، مدير إدارة التثقيف الصحي بالعريش، أن التدخين مهلك للصحة والمال، وأن هناك أضرار كبيرة له على صحة الإنسان وخاصة الشباب، كما أن به 300 مادة سامة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.

وأضاف فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، أن التدخين فيه سم قاتل وان هناك آثار سلبية لكل مكان يمر منه الدخان في الجسم ابتداء من التهاب الشفاه وأمراض القلب والرئتين وعسر الهضم بالإضافة إلى الجلطات والذبحات الصدرية.

وأشار عثمان إلى أن من كل مائة مدخن لن يستطيع اكثر من خمسة عشر فردا الاقلاع عن التدخين، وأن التدخين يعمل على هدم البنية الجسدية للانسان ويدمر كل من الجهاز العصبي والتنفسي.

وأوضح إسلام فريد مثقف صحي بادارة العريش الصحية، ان هناك منهج صحي يومي يبدء من النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، وتناول الطعام الصحي، بجانب ممارسة الرياضة للحصول على جسد معافي وخالي من الامراض.

المصرى اليوم

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