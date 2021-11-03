★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة غريبة، نقلت صيحفة «الديلي ميل» البريطانية، فيديو يرصد إطلاق نار كثيف خلال مباراة في الدوري البرازيلي للشباب تحت الـ20 عاماً.

في الفيديو المنشور، ظهر لاعبو فريقي «سيرا ماساينس» و«كارابيبوس» وهم يحاولون حماية أنفسهم من الرصاص، الذي كان كثيفاً، فيما كانت المباراة تتجه للنهاية بالتعادل السلبي، ولكن أصيب حارس مرمى الفريق الثاني، وهو ما جعل الحكم يطلب المساعدة الطبية.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع اللاعبين حول الحارس، قبل سماع رشقات نارية، وكشفت «الديلي ميل» أن صوت الرصاص كان ناجما عن عملية أمنية كانت قوات الشرطة تقوم بها في منطقة ملاصقة للملعب.