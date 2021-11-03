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تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

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تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

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رصد تقرير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن شهر أكتوبر 2021، ارتفاعات غير مسبوقة في كافة مواد البناء بما فيها اسعار الحديد والاسمنت.

وأشار التقرير المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة، أن سعر بيع الحديد ارتفعت خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر بنحو 12.5٪ ليسجل سعر بيع الحديد اليوم 15500 جنيه للطن مقابل 13800 جنيه للطن في يناير.

كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر بيع الحديد بنحو 62.3٪ مقارنة بنفس الشهر خلال 2020 والـذي لم يتجاوز وقتها حاجز 9550 جنيه للطن.

كما ارتفع المتوسط السنوي لسعر الصاج المجلفن للإنشاءات المعدنية بنحو 47٪ ليسجل 362 جنيه للطن خلال أكتوبر الماضي مقابل 342 جنيه للطن نفس الشهر العام الماضي.

وفيما يتعلق بسعر بيع الاسمنت، أشار التقرير إلى ارتفاع السعر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 40٪ ليسجل سعر بيع الاسمنت اليوم 1050 جنيه للطن مقارنة ب 750 جنيه للطن في يناير 2021.

وبلغ متوسط الارتفاع السنوي لسعر بيع الاسمنت نحو 45.8٪ خلال أكتوبر2021 مقارنة نفس الشهر في 2020.

وبلغ معدل الارتفاع السنوي في سعر بيع الخرسانة الجاهزة نحو 10٪ مسجلة 798 جنيه للطن خلال أكتوبر مقابل بنفس الفترة العام الماضي.

وسجلت أسعار الطوب الاسمنتي الجاهز ارتفاع سنويا بنحو 38.8٪ لتبلغ 7600 جنيه للألف طوبة، فيما بلغت الزيادة في الطوب الطفلي 9٪

وارتفعت أسعار الرمل 7٪ لتسجل في أكتوبر الماضي 75 جنيه للمتر المكعب مقابل 70 جنيه للمتر المكتب في أكتوبر العام الماضي.

وارتفع سعر الزلط 10٪ خلال أكتوبر العام الحالي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ليسجل سعر الزلط المخصوص 155 جنيه للمتر المكعب.

المصرى اليوم

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