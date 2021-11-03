أمينة سر السياحة والطيران بـ«النواب»: عودة الرحلات بين لندن والأقصر تزيد المقاصد السياحية

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أشادت النائبة أماني الشعولي، أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار استئناف رحلات شركة مصر للطيران بين مطاري لندن والأقصر بعد توقف عامين، وقبلها عودة تسيير رحلة طيران أسبوعية بين مطاري شرم الشيخ والأقصر جاءت بفضل التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى ..

مشيدة بجهود الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والهادفة لخدمة القطاع السياحي، وجذب مزيد من السياح لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

واعتبرت «الشعولي» أن التنسيق المشترك الجاري بين الوزارتين، يعد نموذجا لما يجب أن يكون عليه التواصل والتنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، من تحقيق النهضة الشاملة في شتي القطاعات المصرية.

ولفتت النائبة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح قبلة الحياة لقطاع السياحة الثقافية المصرية، من خلال توجيهاته باستكمال مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، في مدينة الأقصر، وافتتاحه للزيارة أمام السياح في احتفالية عالمية، تقام خلال الفترة المقبلة.

ووجهت أمينة سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الدعوة لكل المصريين لزيارة مدينة الأقصر، والاستمتاع بالصورة الجديدة التي صارت عليها المدينة بعد أعمال التجميل والتطوير التي جرت بشتى المزارات والمناطق الأثرية والسياحية، وكل الشوارع والميادين، ورؤية معالم الحضارة المصرية القديمة، التي أبهرت العالم على مر الزمان.