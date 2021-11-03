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خبير بيئى يقدم 5 اقتراحات لتنشيط السياحة البيئية .. تعرف عليها

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خبير بيئى يقدم 5 اقتراحات لتنشيط السياحة البيئية .. تعرف عليها خبير بيئى يقدم 5 اقتراحات لتنشيط السياحة البيئية .. تعرف عليها

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علق محمود القيسونى الخبير البيئى على قرار أجهزة وزارة البيئة ، بتحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر بدون أى تخفيضات بعد انتهاء المدة التى كان يتم التحصيل فيها بتخفيض ٥٠% بسبب أزمة ، بأنه قرار واجب وممتاز، ولكن من خلال توفير عدة جوانب هامة لتنشيط السياحة البيئة ، أولها توفير مراكز الزوار بالمحميات الطبيعية بالشكل الذي يليق بالاستخدام الآدمي ، ونظافة دورات المياه الملحقة بالمحميات وتوفير المطبوعات والمعلومات الخاصة بالمحمية ، وإستدامة عمليات النظافة وتوفير مرشديين بيئيين على درجة عالية من الثقافة واللغات ، بما يشرف البيئة المصرية أسوة بمحميات العالم .

جدير بالذكر بدأت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر بدون أي تخفيضات بعد انتهاء المدة التي كان يتم التحصيل فيها بتخفيض ٥٠% بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيتم تحصيل رسوم زيارة محميات «الجزر الشمالية، ووادى الجمال، وعلبة، والجزر البعيدة»، وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية، بدءًا من 8 صباحًا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات، ورسم زيارة المصرى 25 جنيهًا، مع إعفاء الأطفال دون السابعة.

المصرى اليوم

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