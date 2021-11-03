القبض على أب يحقن أطفاله بالهيروين لمساعدتهم على النوم (التفاصيل)

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في حادث يعد الأغرب من نوعه أقدم أب بريطاني على حقن أطفاله بمخدر «الهيروين» بحجة أنه «يساعدهما على النوم».

وحسبما أورده موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، وجهت شرطة مقاطعة «لانكشاير» الإنجليزية، اتهامات الإهمال المفرط لأب بعدما أقدم على حقن طفليه بمخدر «الهيروين».

وحسب بيانات نقلها الموقع البريطاني، عن تحقيقات خاصة بوحدة الرعاية الاجتماعية بمقاطعة «لانكشاير» عانا الطفلان من الإهمال المزمن لفترة طويلة، إذ يخضعان لمراقبة الخدمات الاجتماعية منذ عام 2018، إلا أن أمر الأب انكشف بعدما لوحظت بجسد الطفلين كدمات زرقاء كتلك التي تظهر بعد أخذ حقنة.

ويخضع الطفلان لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية الأطفال القصّر، جراء تعاطي الوالدين للمخدرات وممارستهما العنف المنزلي، وكذلك جراء شك الجهات المختصة بصحتهما العقلية.

وقررت السلطات البريطانية منح هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرا عليهما، وخصوصا أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، فضلًا عن حديث الأب المستمر عن الانتحار.

وادعى الأب المشكوك في قواه العقلية أنه اقدم على حقن طفليه بمخدر «الهيروين» الذي أدمن تعاطيه، لمساعدتهما على النوم.

الهيروين هو مادة أفيونية قوية يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، ففي بعض الأحيان، وينتج الهيروين من من المورفين، وهو أيضًا مُسكن قوي يأتي من خشخاش الأفيون.

و يمارس الهيروين تأثيره من خلال ارتباطه بخلايا المستقبلات الأفيونية في الدماغ والتي تستجيب للمواد الأفيونية، ما ينتج عنه إشارة كهربية تحفز خلايا المخ إلى إفراز مادة الدوبامين (وهو هرمون السعادة والمتعة في الجسم ) لذلك يشعر الشخص في البداية بالمتعة والنشوة والرضا والاسترخاء.

ويعتبر عملية سحب الهيروين من الجسم بعد الاعتياد عليه، عملية مدمرة حقًا، فيميل الشخص إلى العنف الزائد والقلق والأرق المستمر مع زيادة الشعور بالألم من أقل شيء والدخول في أعراض الاكتئاب الشديد مثل:

سرعة وشدة الانفعال.

المزاج السلبي.

القلق أو العصبية.

العزلة الاجتماعية.

أفكار انتحارية.

تساهم تلك الأعراض النفسية لانسحاب الهيروين في جعل المرء أكثر إصرارًا على العودة إلى الإدمان مرة أخرى، فالانتكاس يعد أمرًا شائعًا بين متعاطى الهيروين.