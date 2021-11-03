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مصرع 2 وإصابة 11 شخصا في 3 تصادم وانقلاب بالمنيا

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مصرع 2 وإصابة 11 شخصا في 3 حوادث تصادم وانقلاب بالمنيا مصرع 2 وإصابة 11 شخصا في 3 تصادم وانقلاب بالمنيا

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لقي شخصين اثنين مصرعهما، فيما أصيب 11 آخرين، في 3 تصادم، وانقلاب بطرق المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخصين اثنين، وإصابة 11 آخرين في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها انقلاب سيارة رقم 716 ط وه، مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب محور سمالوط، شمال المنيا. نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما في تسبب الحادث في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بينهم 3 أطفال توأم رضع .

فيما لقي رضيع «مالك، م، ف»، عامين، مقيم بعزبة حنا التابعة لمجلس قروي بني غني، بمركز سمالوط، شمال المنيا، دهسته سيارة رقم 1663 د ب ر، قيادة محمد عرفات عيسي، أثناء العودة للخلف .

كما لقي شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة رقم 1247 ي ب د، ملاكي، بآخري رقم 3147 وس ج، نصف نقل، بالوصلة المؤدية لطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد «الجيش»، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص .

تم نقل المصابين للمستشفيات المركزية للعلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا، والسيارات تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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