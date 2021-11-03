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قانوني يحذّر المبدعين: النظام لا يحمي الأفكار التي لا تنفذ فعليًّا

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"اليامي": التشريعات أعطت للمبدع حماية مستمرة تمنع استغلال أعماله

قانوني يحذّر المبدعين: النظام لا يحمي الأفكار التي لا تنفذ فعليًّا

حذّر قانوني خبير في الملكية الفكرية، من عدم حماية النظام في كل العالم للأفكار التي لم تنفذ وتظهر للعلن؛ مشيرًا إلى أن التشريعات السعودية أعطت للمبدع حماية مستمرة، تمنع استغلال أي صورة أو لوحة أو نص دون موافقة خطية محددة الاستغلال.

وأوضح أستاذ القانون في معهد الإدارة العامة الدكتور علي بن عبيد اليامي، أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في حماية الإنتاج الفكري بكافة أشكاله وصوره ومجالاته، ووضعت أنظمة ولوائح تحفظ حقوق المؤلف والتصاميم والنماذج بشكل رسمي.

جاء ذلك في أمسية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها عن الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، أدراها زيد آل زيد بحضور جمع من مثقفي وفناني وفنانات منطقة عسير والمهتمين.

وأشار الدكتور اليامي إلى أن العمل الإبداعي ومصنفاته السبعة عشر؛ منها الأصلية، ومنها المشتقة، حَفِظها نظام حقوق المؤلف في الآداب والفنون والعلوم بنسخته المعدلة في عام ١٤٣٩ بشكل مُرضٍ لكل الأطراف وحدد كل الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب المصنفات.

واستعرض الدكتور علي اليامي عددًا من النماذج لآلية تسجيل المصنفات وحمايتها أو المطالبة بحقوق استغلالها بأي شكل، ثم أجاب على أسئلة الحضور التي تركزت على كيفية استثمار التقنيات الجديدة لتحقيق عائد ملموس معنوي ومادي ويمنع نسخ أو سوء استخدام المصنف.

قانوني يحذّر المبدعين: النظام لا يحمي الأفكار التي لا تنفذ فعليًّا

قانوني يحذّر المبدعين: النظام لا يحمي الأفكار التي لا تنفذ فعليًّا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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