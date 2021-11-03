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ريال مدريد يتسلح بنجومة أمام شاختار الأوكراني بدورى الأبطال

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ريال مدريد يتسلح بنجومة أمام شاختار الأوكراني بدورى الأبطال ريال مدريد يتسلح بنجومة أمام شاختار الأوكراني بدورى الأبطال

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يبحث ريال مدريد عن تحقيق فوز جديد بدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف شاختار الأوكراني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في لقاء الجولة الثالثة على الفريق الأوكراني، بخماسية نظيفة، ليستعيد توازنه في تلك المجموعة، بعد الهزيمة المفاجئة أمام شيريف تيراسبول.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، سيدخل ريال مدريد تلك المباراة بقوته الضاربة، على أمل حسم اللقاء مبكرًا، وتحقيق 3 نقاط مهمة.

ويحتل شيريف صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد، بينما يأتي إنتر ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط وأخيرا شاختار بنقطة واحدة.

وينتظر أن يكون التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- إيدر ميليتاو- داني كارفاخال الوسط: توني كروس- كاسيميرو- لوكا مودريتش الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما- ماركو أسينسيو .

المصرى اليوم

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