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مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي

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مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي

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تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

إذ يواجه ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوف الدولي المصري محمد صلاح نظيره أتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساءً، كما يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لايبزيج، ويلتقي ريال مدريد بشاختار دونيتسك، ويلعب مانشستر سيتي مع كلوب بروج.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

ميلان x بورتو الساعة 7:45 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد x شاختار دونيتسك الساعة 7:45 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي x كلوب بروج الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

لايبزيج x باريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

سبورتينج لشبونة x بشكتاش الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 English

بوروسيا دورتموند x أياكس أمستردام الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

ليفربول x أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيريف تيراسبول x انتر ميلان الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

المصرى اليوم

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