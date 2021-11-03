مواعيد مباريات اليوم 3-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي

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تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا
إذ يواجه ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوف الدولي المصري محمد صلاح نظيره أتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساءً، كما يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لايبزيج، ويلتقي ريال مدريد بشاختار دونيتسك، ويلعب مانشستر سيتي مع كلوب بروج.
وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة
ميلان x بورتو الساعة 7:45 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد x شاختار دونيتسك الساعة 7:45 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي x كلوب بروج الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium
لايبزيج x باريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium
سبورتينج لشبونة x بشكتاش الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 English
بوروسيا دورتموند x أياكس أمستردام الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2
ليفربول x أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
شيريف تيراسبول x انتر ميلان الساعة 10 مساءً، ويذاع عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1