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بتر ساق طالبة جامعية إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بالشرقية

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بتر ساق طالبة جامعية إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بالشرقية بتر ساق طالبة جامعية إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بالشرقية

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أصيب طالبة جامعية ببتر في ساقها اليسري، نتيجة سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة قرية أنشاص الرمل بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلدية لأمن الشرقية، إخطاراً من إدارة شرطة النقل والمواصلات، بإصابة فتاة، نتيجة سقوطها أسفل قطار بمحطة قرية أنشاص الرمل بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص والمعاينة أن المصابة طالبة بالخدمة الاجتماعية بجامعة بنها، وتم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي لاسعافها، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالتها الصحية، وعلى أثر الإصابة بترت ساقها اليسرى ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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