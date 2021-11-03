«الري»: الإنتهاء من تأهيل 3086 كيلومتر من الترع.. وإزالة 13500 حالة تعدي

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، إن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات، مؤكدًا على أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات».

وأضاف «عبدالعاطي» أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الري في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون 6 أشهر، موضحًا أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالي ١٣٥٠٠ حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبًا، كما بلغ إجمالي التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من ٦٩ ألف حالة إزالة.

واضاف «عبدالعاطى» أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كل الإختبارات اللازمة، مشيرًا لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التي تم تأهيلها.

وأوضح «عبدالعاطي» أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، ويشمل المشروع ترع بأطوال ٩٦٠٣ كيلومتر حتى تاريخه، مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٨٦ كيلومتر، وجاري العمل في أطوال تصل إلى ٤٥٩٣ كيلومتر، وجاري اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٢٤ كيلومتر، كما تم حتى تاريخه طرح ١٥ عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية – الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٧ كيلومتر، وجارى العمل في باقي الأطوال.