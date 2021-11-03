أسرته القاتل تغادر المدينة .. تطورات جديدة يكشفا ضحايا سفاح الإسماعيلية داخل المستشفي

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كشفت مصادر أن أسرة سفاح الإسماعيلية، المتهم بذبح جاره في وسط النهار وفصل رأسه عن جسده وترجل بها في الشارع،غادرت أمس الثلاثاء المنطقة بعد أنتشار فيديوهات وصور جريمة ابنهم «عبدالرحمن» الشهير بدبور على مواقع التواصل الإجتماعي يذبح جاره ويطعن اثنين آخرين.

قاتل المجني عليه في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية

كشف الدكتور عادل حسن مدير مستشفي جامعة قناة السويس عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث سفاح الإسماعيلية، وقال وصل إلى المستشفي 2 مصابين واحدهم 24 سنة يعاني من جرح قطعي خلف الرقبة بسبب ضربه المتهم بالساطور مما أسفر عن قطع في أوتار العظام.

وأضاف مدير المستشفي، انه تم أجراء عملية سريعة له وحاليا حالته مستقرة، مؤكدا أن المصاب الثاني كان يعاني من طعن نافذ بمنطقة الصدر وتم علاجه.

واقعة ذبح مواطن في الإسماعيلية

أكد محمود أحمد 62 سنة المصاب الذي ظهر في مقطع فيديو يتعرض للضرب بالسكين من الخلف على يد السفاح أثناء سيرة في الشارع بعد تنفيذ جريمته إنه كان يسير في الشارع ويتحدث يتحدث بهاتفه بالقرب من منزله، وفوجئ بقيام شخص يضربه بالسكين من الخلف، فسقط على وجهه وتم نقله إلى مستشفي قناة السويس.

وقال المصاب في محضر الشرطة، أن السفاح في هذا التوقيت كان مصاب بهستيريا بعد ذبح جاره والسير في الشارع براسه، مؤكدا أن العناية الإلهية أنقذت آخرين من بطش المتهم لولا سيطرة المواطنين على الموقف والإمساك به.

ضحية سفاح الإسماعيلية

وسط حراسة أمنية مشددة قام القاتل ظهر أمس بتمثيل جريمة ذبح جاره وإصابة اثنين من الأهالي في مكان الواقعة، أمام رجال النيابة والقيادات الأمنية بالمحافظة، وأكد أنه تعدى على المجني عليه الأول أثناء قيام بشراء الطعام.

وقال القاتل في التحقيقات طعنته أولا في صدره ثم سددت طعنات متواصله في أماكن متفرقة بجسده، حتى سقط على الأرض قتيلأ، مضيفا بعدها ذبحته وفصلت رأسه عن جسده وطعنت أثنين من الماره.

وذكر المتهم إنه كان يعمل مع شقيق المجني عليه «حسن» في محل بيع موبيليات مستعملة طوال الثلاثة أيام الماضية، وقال أن أسرته ساعدته في دخوله مصحة لإدمانه مخدر الاستروكس وانه تم التعافي منها داخل إحدى المصحات بمحافظة الإسماعيلية.