الأردن يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المملكة

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أكّد وقوفه التام إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدّد أمنها

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق طائرتين مُفخختين مُسيّرتين تجاه مدينة جازان، تمّ اعتراضهما من قِبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما أكّد الوقوف التام إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.