مكة المكرّمة.. إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية

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مراقبو بلدية المعابدة نفّذوا 148 جولة ميدانية مكثّفة ضمن نطاقهم الإشرافي

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية، 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكّد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة.

وأوضحت البلدية الفرعية، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 148 جولة ميدانية مكثّفة، ضمن نطاقها الإشرافي، التي نتج عنها إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، حيث تمّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، كما تمّ خلال الجولة ضبط وإتلاف 190 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

من جهةٍ أخرى، كثَّفت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين، حيث أسفرت الجولات عن مصادرة 18 كجم مواد غذائية فاسدة، إضافةً إلى رصد عديد من المخالفات منها، تداول المواد الغذائية بطرق غير صحيحة، وسوء حفظ المواد الأولية، ومخالفة تخزين المواد الغذائية، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ودعت أمانة العاصمة المقدّسة جميع المواطنين، إلى التعاون معها والإبلاغ عن أيّ مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940.