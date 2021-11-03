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"السليمان" يدعو للحفاظ على النسيج الوطني وترسيخ مفهوم الوسطية والانتماء

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في محاضرة بجامعة حائل بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"

دعا فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إلى الحفاظ على النسيج الوطني، وترسيخ مفهوم الوسطية في شخصية المسلم، وتعزيز مفهوم حب الوطن، والبعد عن كل الانحرافات الفكرية، ونشر الفتن والأفكار الهدامة، كما أكد وجوب طاعة ولاة الأمر، والدعاء لهم، والابتعاد عن الفِرَق والأحزاب الضالة والمنحرفة.

جاء ذلك في محاضرة لفضيلته في جامعة حائل، بعنوان "شخصية المسلم في أزمنة الفتن"، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، أمس الثلاثاء.

وأكد الشيخ "السليمان" أهمية الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته، باعتباره واجب على كل من يعيش في هذه البلاد المباركة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وفي نهاية المحاضرة أجاب فضيلة الشيخ الدكتور السليمان عن أسئلة واستفسارات الحضور، وأدار النقاش الدكتور أحمد الرضيمان، رئيس وحدة الوعي الفكري بالجامعة، ثم قدّم رئيس الجامعة عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ على قبول الدعوة لتقديم المحاضرة.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن الجامعة تعمل على ترسيخ هذا الجانب لبناء مجتمع يسهم في بناء ونهضة بلادنا الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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