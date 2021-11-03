ليلة في حب سميرة سعيد بافتتاح حفلات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية (صور)

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افتتحت الديفا سميرة سعيد أول حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال 30، أمس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط وجود عدد كبير من الجماهير، ولكون الدورة مهداه لروح الموسيقار المصري الراحل جمال سلامة، قررت سميرة أن تستهل حفلها بأغنية من ألحان الراحل وهي أغنية «حلو حبك».

استقبل الجمهور سميرة بتصفيق حاد وهتافات، في البداية وجهت الشكر لمهرجان الموسيقى العربية على دعوتها للمشاركة هذا العام وقالت: شيء يشرفني أن أكن هنا معكم اليوم في مكان طالما جمع كل مبدعين العالم العربي، والشكر لكل المسؤولين عن هذا الحدث المهم، بداية من وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم التي أشكرها على مجهودها الكبير المبذول بغرض تقريب الناس من الفن الحقيقي والأصيل، والشكر ايضا لصديقتي د.جيهان مرسي التي أصرت على مشاركتي هذا العام خاصة وأن دورة هذا العام تحمل اسم د.جمال سلامة الذي كان وراء أبرز اغنياتي الناجحة والمهمة في تاريخي الفني.

وافتتحت سعيد الحفل بأغنية «حلو حبك» التي لحنها لها جمال سلامة عام ١٩٨٦، كما غنت من ألحانه رائعتها قال جاني بعد يومين، ومش هتنازل عنك. وتفاعل الجمهور معها بحماس أثناء تقديمها واحشني بصحيح.

وفي النصف الثاني من الحفل عادت سميرة للحاضر لتعيش مع جمهورها أجمل الحالات الرومانسية من خلال «مون شري»، ولتداعب المتزوجين بأغنيتها «سوبر مان» حيث طالبت جمهورها من الرجال بعدم أخذ موقف منها بسبب الأغنية التي تحكي عن أسوأ تجارب الزواج ، وغنت ايضا «محصلش حاجة».

المفاجأة غير المتوقعة في برنامج الحفل كان تقديم سميرة لأغنيتها الشهيرة «كتر الكلام» التي قدمتها لأول مرة في مصر عام ١٩٨٣ وشهدت نجاحا كبيرا في أصداءها، سميرة اختارت غناءها لايف لأول مرة منذ حوالي ٣٨ عام لتعيد للذاكرة بلاغة كلمات سيد مرسي وحلاوة نغمات بليغ حمدي.

وقالت عنها «سميرة » انها من أغنياتها المفضلة على الاطلاق وان الأغنية لم تأخذ حقها الكافي وقتها.

وتضمن البرنامج أغاني«ايه سهرني، ولعلمك انت» التي جمعت فيهما بين الطرب والسلطنة، والموسيقى الحديثة من ناحية أخرى.

أما الختام فكان بأغنيتها الشهيرة «هوا هوا» التي علت هتافات الجمهور خلالها، خاصة مع إعلان «سميرة» انتهاء ليلة الطرب الممتعة التي استمرت أكثر من ساعة وشهدها جمهور كبير، تقدمهم بعض الشخصيات العامة مثل الفنانات ليلى علوي والهام شاهين، ومصطفى قمر، والإعلامية سهير جودة.

وحضر من جانب سميرة شقيقتها «ماريا» التي حضرت من أمريكا خصيصا، ومن أصدقائها مها يسري.