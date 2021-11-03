أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

Print
طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 14 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و27 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 14 و27 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان