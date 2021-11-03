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استمرار أعمال التجميل والنظافة والتشجير بمدينة الأقصر

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استمرار أعمال التجميل والنظافة والتشجير بمدينة الأقصر استمرار أعمال التجميل والنظافة والتشجير بمدينة الأقصر

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تابعت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر والعميد طارق لطفي رئيس المدينة، أعمال النظافة والتجميل والتشجير في الأماكن المناسبة لتوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مدينة الاقصر

تفقد مداخل ومخارج المدينة وصولاً حتى منطقة المطار، حيث وجه بكنس الأتربة الناعمة أسفل وأعلى الرصيف بالإضافة إلى أعمال نظافة الجدارية أمام بوابة المطار لمنع تراكم الأتربة بها، فضلاً عن متابعة أعمال الترميم بوضع. طبقة أسفلتية أسفل البلدورات لملء الفراغات ومنعاً لتراكم الأتربة والمخلفات بها أيضاً، موجها بالمتابعة الجيدة للطريق العام، لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

مدينة الاقصر

أثناء الجولة تم ضبط سيارة محملة باللوحات الإعلانية غير المرخصة بشارع العوامية بمدينة الأقصر، وذلك بعد التنسيق ببن الشركة الراعية لحقوق وضع اللافتات والإعلانات بالطرقات المحددة داخل نطاق محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر بضبط سيارة محملة بلوحات إعلانية مخالفة لشروط الترخيص والهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

من جانبه، أوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم ضبط سيارة الإعلانات بعد الانتهاء من تركيب اثنتين منها وتثبيتها بأعمدة الإنارة وتمت إزالتها فوراً ومصادرة باقي اللوحات المخالفة.

المصرى اليوم

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