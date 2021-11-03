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تابع اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، عمل جسات مسار أول خطوط لشبكة الصرف الصحي بالمدينة، ومواقع محطات الروافع لشبكة الصرف الصحي.

وأكد عدلى «نحرص بشكل دائم على الالتزام بالمعايير الصحية في جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين»، مشيرا على أننا نسعي إلى استغلال المياه في ‏زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة على المدى البعيد.

وناشد عدلى المواطنين بالحفاظ على مشروع الصرف الصحى، والقيام بالتوعية اللازمة لحسن استخدام الخدمة، وعدم إلقاء المخلفات الغير آدمية على شبكات الصرف الصحي، حتى يمكن الحفاظ عليها كأهم المشاريع الخدمية والتنموية الهامة .