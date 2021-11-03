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استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية بمرسى علم

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استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية بمرسى علم استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية بمرسى علم

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كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم، وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بتكثيف أعمال صيانة اعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الاعطال باعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة والكابلات المكشوفة .

أشار سليم بأن تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية وتأمين وإغلاق الأبواب بأعمدة الإنارة.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق بتاريخها وحضارتها والمظهر الحضارى والجمالى وذلك لجذب السياحة والاستثمار .وبمتابعة منظومة الإنارة العامة وتغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها بمدن المحافظة، وحفاظا على سلامة المواطنين .

المصرى اليوم

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