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محافظ جنوب سيناء يشارك وزير السياحة ووزير الطيران في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة

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محافظ جنوب سيناء يشارك وزير السياحة ووزير الطيران في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة محافظ جنوب سيناء يشارك وزير السياحة ووزير الطيران في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة

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شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في افتتاح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة، وذلك ضمن فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، والتى بدأت فعالياتها امس، وتستمر فعاليات البورصة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وشارك ايضا عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها. وتشارك محافظة جنوب سيناء بجناح داخل الجناح المصري ورافق المحافظ عدداً من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ومالكي المنتجعات السياحية بجنوب سيناء.

المصرى اليوم

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