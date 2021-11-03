القس ألف لوكاو يتألق خلال برنامج الزائر الدولي العريق في فرنسا

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افتتحت كنيسة "هلليلويا مينيستريز إنترناشيونال" (إيه إم آي) برنامج "الزائر الدولي" (آي في بيه) العريق والمنتظر خلال حفل فاخر أقيم على المسرح المركزي الشهير المغمور بالضوء في "قبة باريس"، إذ يُشكل منارة رمزية للمؤمنين في جميع أنحاء العالم.

ويستقطب "برنامج الزائر الدولي" لعام 2021، والذي وتأجل لمدة عام بسبب تفشي جائحة كورونا، عدداً كبيراً من الزوار من 20 دولة للمشاركة في هذا الحدث. وساهمت التأثيرات والإنتاجات الفنية المستقبلية المبهرة بتحويل العرض إلى حدث حماسي مثير ومفعم بالطاقة.

وأشرف على الافتتاح الكبير للحفل الذي جرى ليل الخميس القسّ ألف لوكاو، ترافقه سيليست لوكاو ونخبة من الزملاء القساوسة المنتسبين إلى الكنيسة. وترددت أصداء الفرح تحت "قبة باريس" التي شهدت أداءً فنياً مذهلاً من مئات المغنين والراقصين والفرق الموسيقية، إذ أثار الألق المهيب للعروض المدهشة ذهول الحاضرين.