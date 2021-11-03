لقاءات ليفربول والريال وسان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-11-2021 والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الأربعاء عددًا لعب 19 مباراة بينها عدد من أهم اللقاءات الساخنة والتى يتم لعبها ضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كل من دوري أبطال أوروبا، والدوري السعودي والدوري المغربي ودوري نجوم قطر ودوري المحترفين الإماراتي .

يلعب اليوم في دوري أبطال أوروبا عدد من نوادي نجوم أوروبا، وأهمها فريق ليفربول الذي يلعب فيه اللاعب المصري محمد صلاح.

ويلعب اليوم أيضًا في الدوري الأوروبي نوادي: ريال مدريد – ميلان – مان سيتي – ميلان- باريس سان جيرمان – اتيليتكو مدريد – انتر ميلان – دورتموند.

ويلعب أيضًا في الدوري السعودي فريقا الرائد – الطائي، كما يلعب في فريقا الشارقة والعروبة في الدوري الإماراتي للمحترفين.

ويشهد الدوري المغربي لعب مباراة لفريق الوداد وأخري لفريق الرجاء المغربي، كما يلعب الدحيل والأهلي ضمن دوري نجوم قطر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

يشمل جدول مباريات اليوم لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري السعودي، و3 مباريات الدوري المغربي، و3 مباريات في دوري نجوم قطر، و3 مباريات في الدوري الإماراتي للمحترفين .

وتقدم المصري اليوم لحضراتكم مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، وكذلك الدرويات السعودي والقطري والإماراتي والقنوات الناقة ضمن جدول مباريات اليوم وكذلك مواعيد الدوري المغربي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الأوروبي اليوم لعب 8 مباريات تنقلها جميعًا مجموعة قنوات بين سبورت وبينها العديد من المباريات لعدد من أهم فرق أوروبا مثل فريق ليفربول ومان سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وغيرها.

وتعتبر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد من أهم المباريات التي يحرص متابعي الرياضة في مصر على متابعها لوجود اللاعب محمد صلاح ضمن صفوف الفريق.

موعد مباراة ميلان × بورتو- الساعة 7.45 مساءا: قناة بين سبورت 2- bein Sports 2 HD Premium.

مباراة ريال مدريد × شاختار- الساعة 7.45 مساءا: قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة مان سيتي × كلوب بروج- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت بريميوم 3- bein Sports 3 HD Premium.

مباراة باريس سان جيرمان × لايبزيج- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت بريميوم 2- bein Sports 2 HD Premium.

موعد مباراة سبورتنج لشبونة ×بشتكاش- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت 2 انجليزي- bein Sports 2 HD English.

مباراة بوروسيا دورتموند × أياكس- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت اكسترا 2- bein Sports 2 HD extra.

موعد مباراة ليفربول × أتليتكو مدريد- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت 1- bein Sports 1 HD.

مباراة انتر ميلان × شيريف تيراسبول- الساعة 10 مساءا: قناة بين سبورت اكسترا 1- bein Sports 1 HD extra .

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي اليوم لعب مبارتان هما:

موعد مباراة الرائد × الطائي- الساعة 5 مساءا – قناة SSC.

موعد مباراة الأهلي × الباطن – الساعة 6.45 مساءا – قناة SSC .

جدول مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم لعب 3 مباريات وهي:

مباراة الوداد الرياضي × أوليمبك خربيكة- الساعة 9.30 مساءا.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي × سريع وادي زم – الساعة 7.15 مساءا.

موعد مباراة المغرب الفاسي × شباب المحمدية – الساعة 5 مساءا.

جدول مواعيد دوري نجوم قطر

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري القطري اليوم لعب 3 مباريات وهي:

موعد مباراة الدحيل × السد – الساعة 6.55 مساءا – الكأس 1.

موعد مباراة الأهلي × الشمال – الساعة 4.15 مساءا – الكأس 2.

موعد مباراة الريان × الغرافة – الساعة 4.15 مساءا – الكأس 1.

جدول مواعيد دوري الإمارات للمحترفين

يلعب فريق الشارقة وكذلك العروبة اليوم ضمن جدول مواعيد مباريات الدوري الإماراتي الذي يتضمن لعب 3 مباريات وهي:

موعد مباراة الشارقة × الوحدة – الساعة 6.15 مساءا – أبوظبي الرياضية 1.

موعد مباراة العروبة الإماراتي × خورفكان – الساعة 4 مساءا – أبوظبي الرياضية 1.

موعد مباراة نادي الإمارات × بني ياس – الساعة 4 مساءا – أبوظبي الرياضية 2.