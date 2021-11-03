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«تعرف إيه عن المنطق»، واحد من أشهر الإفيهات التي لاينساها جمهور الفنانة سهير البابلي والتي أعاد الجمهور تكرارها مع كل دعوة لها بالتعافي والشفاء، حيث تعاني من ارتفاع سكري في الدم أدخلها العناية المركزة قبل أيام بأحد المستشفيات وحالتها غير مستقرة.

نجمة الكوميديا الكبيرة سهير البابلي كانت قد تبادلت إفيه «تعرف إيه عن المنطق!»، أمام أبطال مسرحية «مدرسة المشاغبين» حيث جسدت دور المدرسة، وهو السؤال الذي وجهته إلى طالبيها «بهجت»- عادل إمام- ومرسي الزناتي- سعيد صالح- ليفجر أبرز مواقف الضحك خلال المسرحية التي نالت إعجاب وانتزعت ضحكات أجيال، ولا يملك من يتابعها إلا أن يضحك، لكن سهير البابلي التزمت وتماسكت أمام كل هذه الكوميديا من الابطال الخمسة الذين جسدوا أدوار التلاميذ عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار ويونس شلبي وأحمد زكي.

وحظى المشهد بتصفيق حاد بسبب إجابات عادل إمام على سؤال سهير البابلي :«تعرف إيه عن المنطق؟»، ومنها «ماتقولولنا حاجة ياجدعان.. زعيم أونطة أنا يعني.. أخوكم مزنوق.. احنا عندنا حاجة اسمها منطق !، أنا معرفش ياست هانم.. أنا لو أعرف أقول على طول.. انتي عصبية وأنا عارفك.. معندكيش فكرة عن بهت الأباصيري والا ايه».

وحين ترد عليه سهير البابلي: «هقسمك نصين من هنا»، ليباغتها «إمام»: طب اتجوز أزاي أنا بقى، وأمشي إزاي أنا، جايبلنا مدرسة من المدبح!«.

لتمسكه سهير البابلي من ملابسه دون أن تفلت منها ضحكاتها رغم ذروة الضحك على المسرح بين الجمهور، وتتمسك بجديتها، وسط هتاف سعد صالح: «سيبيه ..حملك ده»، ولتتوالى الإفيهات من «صالح» و«إمام»الذي يعود ليتولى دفة الضحك حين تقول «كل واحد يحترم نفسه لهقطع لسان همن لغاليعه، ليرد»امام«:»وحلني بقى تقف شهر قدام الجمعية لما يدوك لغلوغ واحد«.

خلال لقاء نادر لها مع الإعلامي مفيد فوزي أكدت الفنانة الكبيرة سهير البابلي أن عادل إمام هو «غول» المسرح دون منافس.

وعن كواليس المسرحية قالت: «المدرسة شخصيتها كانت لازم تبقى جادة، وكفاية اللي عادل واللي كان بيعمله فيا، وكان لازم مضحكش، عادل له كاريزما عالية، يدخل فيه تسقيف 10 دقايق، خياله، إيده».

واعتبرت سهير البابلي أن مسرح عادل إمام هو مسرح النجم الأول في تلك الفترة، دون أن يكون النجم الأوحد، لأن هناك نجوما آخرين، لكنه الأول ، ورقم واحد.

وتابعت سهير البابلى مازحة وبذكاء حين حاول «فوزي» جرها للحديث عن «إمام»: «انت عايز جنازة وتشبع فيها لطم»، ولتمتلأ الحلقة بالضحك بين المتواجدين خلال تصوير البرنامج.

وحول أنانية عادل إمام كنجم خلال تقديم المسرحية بحسب سؤال لـ«فوزي»، ردت «البابلي»: «أنانيته على الورق وعلى المسرحية، وغيرته للنجاح، مش على نفسه أو على زمايله أكيد، عشان يطلع شغل حلو للكل».