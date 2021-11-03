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شركتان ناشئتان في كاوست تصلان لنهائيات لريادة الأعمال 2021

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ستتنافسان في جولة تقديم العروض للفوز بجائزة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي

شركتان ناشئتان في كاوست تصلان لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2021

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أن اثنتين من شركاتها الناشئة، تأهلتا لنهائيات لريادة الأعمال لعام 2021، وهي أكبر مسابقة عالمية لريادة الأعمال في العالم، والتي تدعم أكثر من 300 ألف رائد أعمال من 200 دولة مختلفة.

ووصلت شركتا كاوست الناشئين إلى النهائيات العالمية للمسابقة، بعد أن تجاوزتا المسابقة الوطنية لريادة الأعمال في المملكة العربية في 18 أكتوبر 2021، وستتنافسان في جولة تقديم العروض في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2021 في الرياض؛ للفوز بجائزة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي.

وقال الدكتور كيفين كولين، نائب رئيس كاوست للابتكار: "يسعدنا أن نرى هذه الشركات الناشئة في كاوست تحظى بالاعتراف العالمي لتأثيرها المتميز في المملكة، ونحن في كاوست ملتزمون بتنمية النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة، وهو جزء أساسي من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد".

وتشمل مجموعة الشركات الناشئة المشاركة من كاوست لهذا العام، الفائز بالمركز الأول في المرحلة المبكرة بقيمة 200.000 ريال سعودي، وهي شركة "ناتوفيا" الناشئة، المطورة لحديقة المطبخ الداخلية الذكية الأولى في العالم.. والفائز بالمركز الثاني في المرحلة المبكرة بقيمة 150.000 ريال سعودي، وخريج مسرعة الأعمال (تقدم)، شركة "لوجيكسا"، وهي منصة لتقديم خدمة التخزين عند الطلب.

جدير بالذكر أن الشركات الناشئة في كاوست لديها سجل حافل بالنجاح في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاها مؤسسة "مسك الخيرية"؛ حيث فازت شركة مزارع البحر الأحمر من كاوست بالمركز الثالث عالميًّا في نسخة عام 2019.

ويمكن للمؤسسين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم المشاركة والتنافس في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال عبر عرض أفكارهم ومشاريعهم الناشئة خلال المسابقات الوطنية في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم. بعد ذلك، ستسافر الشركات المتأهلة من كل دولة إلى العاصمة السعودية، الرياض؛ للتنافس على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليون دولار أمريكي، وفرصة الحصول على حِزَم من الامتيازات وخدمات الدعم والتواصل مع المشاركين الآخرين والمستثمرين وتطوير أفكارهم وصقلها.

وتلعب كاوست -بصفتها شريكًا في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال مع مؤسسة "مسك الخيرية"- للسنة الثالثة على التوالي، دورًا رئيسيًّا في دعم برامج الشركات الناشئة من خلال تطوير قدرات الطلبة وتدريبهم، وعقد الشراكات البحثية العالمية، والتسويق التجاري.

وتشترك "كاوست" و"مسك" معًا في هدف مشترك يتمثل في استقطاب المواهب المتميزة، وجذب التقنيات المتطورة إلى المملكة العربية السعودية لتمكين ودعم الشركات الناشئة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدعم "مسك" الشباب السعودي على وجه الخصوص؛ من خلال منحهم الفرصة لعرض أفكارهم في هذا المحفل العالمي الكبير.

وتشهد بيئة ريادة الأعمال في المملكة، تقدمًا سريعًا يتماشى مع طموحها للتحول إلى رقمي قائم على المعرفة من خلال تبني الابتكارات والتقنيات الجديدة والمستدامة، بقيادة رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة المبتكرة التي تساهم في معالجة القضايا العالمية المهمة في مجالات حيوية كالغذاء والمياه والطاقة والبيئة.

وتواصل "كاوست" تعزيز الابتكار والتقنية، ودعم بيئة ريادة الأعمال لدفع عملية التحول الاقتصادي الحقيقي، وتحقيق مستقبل مستدامٍ للمملكة والعالم؛ فعلى سبيل المثال، استطاعت الجامعة تخريج أكثر من 100 شركة ناشئة عبر برامجها لريادة الأعمال الحائزة على جوائز محلية وعالمية، مثل مسرعة الأعمال "تقدم" و"تسعة أعشار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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