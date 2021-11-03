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تستهدف أكثر من 270 ألف شخص.. حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالطائف

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لجميع الأعمار من سن 6 أشهر فما فوق والمصابين بأمراض مزمنة

تستهدف أكثر من 270 ألف شخص.. حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالطائف

دشن مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي صباح اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تنظمها إدارة مكافحة الأمراض المعدية وإدارة التوعية الصحية.

وتستهدف جميعَ الأعمار من سن 6 أشهر فما فوق، ويأتي في مقدمتهم الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة (الرئة، الكلى، القلب، السكر، الضغط، الربو، تكسر الدم المنجلي)، والنساء الحوامل؛ بهدف الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا والحد من أعراضها.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

من جانبه بيّن مدير مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف سامي الثبيتي، أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من 270 ألف شخص.

تستهدف أكثر من 270 ألف شخص.. حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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