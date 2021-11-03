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ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج

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أم الركب تفشل استثمار الطائرات

بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...

b0509b0cdb.jpgأبها : محمد الفهيد
f9af60b6e1.jpg28 ربيع الأول 1443 هـ

15 جهة حكومية تبحث معوقات مشروع مسار

عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

9 درجات على السودة وطقس بارد شمالا

أوضح رئيس لجنة تسميات ، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

مطالبات بالاختبارات عن بُعد لطلاب المتوسطة والثانوية

بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع...

icon-byline.pngالرياض: خالد الحارثي
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ
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وادي نجران يخرج من دائرة التعثر

أعلنت أمانة منطقة نجران، تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ تطوير ضفتي وادي نجران، وأكدت لـ«الوطن» ردا على أسباب تعثر إنجاز...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png27 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية