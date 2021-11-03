ضبط المعتدين على عاملي مطعم القويعية في الخرج
بعد المصير الذي آلت إليه طائرة «أم الركب» في أبها، التي كانت تنوي أمانة عسير استثمارها في مشروع سياحي، وبعد كل التعليقات والتندرات...
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، أمس، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول...
أوضح رئيس لجنة تسميات السعودية، الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة في نوفمبر الجاري في الرياض، ستكون متوسطة، درجة الحرارة...
بينما سيؤدي طلاب وطالبات التعليم الحكومي والأهلي في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مطلع الأسبوع...
أعلنت أمانة منطقة نجران، تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ تطوير ضفتي وادي نجران، وأكدت لـ«الوطن» ردا على أسباب تعثر إنجاز...
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين...