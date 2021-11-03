أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تراجع النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل

Print
تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل تراجع النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6%

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك +" الخميس لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على "أوبك" لزيادة الإنتاج، وإن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 83.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% مسجلة 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 % زيادة جديدة في أسعار الشقق السكنية.. تعرف على تأثير الأزمة على العقود القديمة

15 % زيادة جديدة في أسعار الشقق السكنية.. تعرف على تأثير الأزمة على العقود القديمة

الغلاء يضرب العالم.. خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع أسعار السلع بداية 2022 (فيديو)

الغلاء يضرب العالم.. خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع أسعار السلع بداية 2022 (فيديو)

الرياض.. المعروض العقاري السكني يشهد تنوعًا في الوحدات والأسعار الجاذبة

الرياض.. المعروض العقاري السكني يشهد تنوعًا في الوحدات والأسعار الجاذبة

الرياض.. المعروض العقاري السكني يشهد تنوعًا في الوحدات والأسعار الجاذبة

الرياض.. المعروض العقاري السكني يشهد تنوعًا في الوحدات والأسعار الجاذبة