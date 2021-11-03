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«ياعالم يا مريضة»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

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«ياعالم يا مريضة»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية «ياعالم يا مريضة»..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية

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كشف الفنان وائل عبدالعزيز، حقيقة تدهور الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة بعد تداول عدة أنباء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بدخول الأخيرة العناية المركزة.

وكتب «عبدالعزيز»، منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا :«يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة».

شقيق ياسمين عبد العزيز عبر فيسبوك

وفي وقت سابق، طمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، إذ نشرت مقطع العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري الغالي في والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

ووجهت ياسمين الشكر لجمهورها، قائلة «كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

المصرى اليوم

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