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خالد مجاهد : توفير فرق طبية في القطارات والمترو والأندية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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خالد مجاهد : توفير فرق طبية في القطارات والمترو والأندية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا خالد مجاهد : توفير فرق طبية في القطارات والمترو والأندية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

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قال د. خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إنه خلال ساعات سوف يتم البدء في تسجيل الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجدّ.

وأضاف «مجاهد» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه يتم يوميًا تطعيم نصف مليون مواطن، قائلًا: «25 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و12 مليون تلقوا الجرعتين».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سوف تكون هناك فرق طبية في محطات المترو والقطارات والأندية لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجدّ.

وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنّه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري ، لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ودعا د.مصطفى مدبولي، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح ، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وجرى تطعيم معظم موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين باللقاحات، موضحا أنّه سيتم تفعيل القرار الذي سبق وأصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة ، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح.

المصرى اليوم

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