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البحرية الروسية تتسلم غواصتين نوويتين العام المقبل

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البحرية الروسية تتسلم غواصتين نوويتين العام المقبل البحرية الروسية تتسلم غواصتين نوويتين العام المقبل

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قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن أكبر حوض لبناء السفن في ، سيفماش «Sevmash» وهي جزء من شركة بناء السفن المتحدة «United Shipbuilding Corporation»، سيسلم غواصتين نوويتين للبحرية الروسية العام المقبل.

وتدرس الخطط الحالية لعام 2022 نقل غواصة استراتيجية واحدة -الغواصة الحاملة للصواريخ «Generalissimus Suvorov» من فئة «Borei-A» وغواصة هجومية واحدة، «Krasnoyarsk multipurpose» من فئة «Yasen-M» حسبما ذكر المصدر لوكالة تاس. وستدخل الغواصتان الخدمة مع أسطول المحيط الهادئ.

وتم وضع الغواصة الإستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية «Generalissimus Suvorov» في حوض بناء السفن سيفماش في شمال غرب روسيا في 26 ديسمبر 2014. وتنتمي الغواصة إلى الجيل الرابع من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والتي تم تطويرها للبحرية الروسية.

وحاليًا، تعمل أربع غواصات من طراز «955» و«مشروع 955A المحسّن» في البحرية الروسية. وسيتم تسليم الجزء الخامس من هذا المشروع «Knyaz Oleg»- وهي غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية من فئة «Borei» طورها مكتب تصميم روبن وشيدتها سيفماش- إلى البحرية في ديسمبر 2021.

وتم تطوير غواصات «Borei» و«Borei-A-class» من قبل مكتب روبن المركزي للتصميم للهندسة البحرية. وهي تحمل 16 صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز بولافا «Bulava» ومجهزة بأنابيب طوربيد 533 ملم.

إلى جانب ذلك، تقوم سيفماش ببناء «مشروع 885M» للغواصات النووية، والجزء الأول المتسلسل من هذه السلسلة، نوفوسيبيرسك «Novosibirsk»، يخضع الآن للتجارب.

المصرى اليوم

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