تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 83.70 دولار للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، وفي ترقب اجتماع "أوبك +" الخميس لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، إن أسعار الخام تتراجع بفعل زيادة الضغط على "أوبك" لزيادة الإنتاج، وإن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ يقود دعوات الاقتصادات الكبرى بزيادة الإنتاج لدى المجموعة بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.2% إلى 83.70 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 1.6% مسجلة 82.56 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.