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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية

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شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية
الكريديس: جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بالقويعية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية؛ وما نتج عنه إصابة مقيمين يعملان في المطعم، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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