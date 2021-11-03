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مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:03 صباحاً
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:03 صباحاً
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:03 صباحاً
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:35 صباحاً
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري»
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه
-
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو)
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الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
اعترافات لأول مرة وتفاصيل حادث الإسماعيلية.. كيف مثل جريمته وايه الدوافع؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 09:01 صباحاً
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