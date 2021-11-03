تغطية اكتتاب الأفراد في طرح أسهم الشركة "العربية للتعهدات الفنية" بنسبة 1.480%

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تخصيص الأسهم وردّ الفائض بحد أقصى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي في الطرح العام للشركة العربية للتعهدات الفنية "الشركة العربية"، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم 22/ 3/ 1443هـ، الموافق 28/ 10/ 2021م؛ وذلك بعد انتهاء الاكتتاب الخاص بشريحة الأفراد؛ حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 1.480%، وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 650 ألف مكتتب قاموا باستثمار أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي للاكتتاب بسعر سهم بلغ 100 ريال سعودي.

وأشارت جي آي بي كابيتال، إلى أنه نظرًا لمستويات مشاركة الأفراد في الاكتتاب وبناءً على ما هو مذكور في نشرة الإصدار؛ فقد تم تخصيص مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) سهم للمكتتبين الأفراد بعد موافقة هيئة السوق المالية، تُمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام؛ حيث سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة من المؤسسات من خمسة عشر مليون (15.000.000) سهم إلى ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة ألف (13.500.000) سهم، تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأضافت شركة جي آي بي كابيتال، أنه تم إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد؛ حيث أتمت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد يوم 22/ 3/ 1443هـ الموافق 28/ 10/ 2021م؛ وذلك وفقًا للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، الذي بلغ حجم تغطيته خلالها 14.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة مليونًا وخمسمائة ألف (1.500.000) سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب؛ ليتم بموجب ذلك تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب؛ بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها؛ وذلك بنسبة تخصيص 0.9% تقريبًا، علمًا بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءًا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وأكدت شركة جي آي بي كابيتال، التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض بحد أقصى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م.

وحول النتائج التي حققها الاكتتاب، أعرَبَ الأستاذ محمد بن عبدالإله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته عملية الاكتتاب والإقبال اللافت من المستثمرين من الفئات المشاركة ومن الأفراد؛ مما يعكس ثقتهم بالشركة، ويمثل حافزًا مهمًّا للمضيّ قُدُمًا نحو تحقيق خطط الشركة الاستراتيجية للوصول لأهدافها. وأضاف "الخريجي": لقد برهنت ثقة المستثمرين على تطلعاتهم بعيدة المدى حيال ما يحمله الاقتصاد السعودي من عوامل جاذبة واستقرار، والذي بدوره ينعكس على تثبيت دعائم الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة، ويساهم بالاستمرار في ريادتها لسوق الإعلانات الخارجية محليًّا وإقليميًّا؛ وبالتالي توفير فرصة جيدة للاستثمار أمام المساهمين.

من جانبه، أبدى أسامة بن محمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح الشركة العربية للاكتتاب العام، سعادته الكبيرة بمستوى الإقبال على الاكتتاب من المستثمرين من مختلف فئاتهم من مؤسسات وأفراد؛ حيث اعتبر أن ذلك يُعد إنجازًا جديدًا يضاف لإنجازات الشركة الممتدة على مدى 38 عامًا منذ تأسيسها؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالشركة العربية على المدى البعيد؛ حيث استطاعت الشركة -بما لا يدع مجالًا للشك- أن تبرهن قيادتَها لأحد أهم القطاعات الرئيسية في وقتنا الحاضر. وختم قائلًا: نتطلع حاليًا إلى استكمال عملية إدراج أسهم الشركة خلال الأيام القادمة.