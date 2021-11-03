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في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك وقبل ساعات قليلة من عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة النادي، تقدم اللواء حسن موسى نائب المدير التنفيذي بنادي الزمالك باستقالته رسميا من منصبه في النادي.

وكتب حسين السمري على صفحته الشخصية تفاصيل استقالته من منصبه قائلا: «أعتقد أني اديت واجبي اتجاه ناديا الكبير العظيم بكل اخلاص وجهد متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح الفترة القادمة، وأرجوا اللى زعلان مني أن يسامحني واللي بيحبني يدعوا لي».

يأتي هذا فيما علمت المصري اليوم أن السبب الحقيقي وراء استقالة حسن موسى نائب المدير التنفيذي هو اعتراضه على قرارات حسين السمري المدير التنفيذي، فيما يخص ايقاف وفصل بعض الموظفين بدون وجه حق وبقرارات فردية منه لتصفية حسابات شخصية مع مسؤولين سابقين بالنادي في مجلس المستشار مرتضى منصور.