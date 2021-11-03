إسعاد يونس توجه رسالة مؤثرة لصديقة رحلتها الفنية سهير البابلي

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كتبت الفنانة والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة موجهة إلى صديقة رحلتها الفنية الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قائلة: اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير البابلي وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

كانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أكدت أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: «الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والأكل».

وأضافت نيفين الناقوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والاكل الان وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: «احنا في المستشفى ووالدتي ليست في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والاكل من الانابيب وهي على جهاز تنفس صناعي».

وعن النجوم الذين يطمئنون على حالتها، قالت: «يسرا وإسعاد يونس بيطمنوا عليها ونقيب الفنانين اشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا»، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أصر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة، ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: «ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة في المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت».