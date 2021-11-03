انطلاق مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب في الغردقة

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القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية برئاسة د. هدى يس رئيس المؤتمر، في دورته الـ 24 تحت شعار “الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي” الشباب العربي الأفريقى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وبرعاية ومشاركة وزارات التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الزراعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاتحاد الافريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية، رئيس مجلس ادارة فنادق ونوادى القوات المسلحة، وجامعة الفيوم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة الكندية جامعة طيبة السادة السفراء أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ.

وبدأت فعاليات المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، وهو معرض المنتجات والمشروعات الإستثمارية المصرية والعربية والإفريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، كما تضمن المعرض، المشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وقالت الدكتورة هدى يس رئيس الاتحاد والمؤتمر، ومساعد أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، إنه فى ظل جمهورية مصر الجديدة والثقة الكبيرة التى وضعها الرئيس السيسي، فى المرأة المصرية والإفريقية واعتبارها حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية والتطوير وإهتمام القادة العرب والأفارقة وأيضا الدول الأجنبية.

وأوضحت أن هذا يلقى المزيد من المسؤلية على المرأة سيدة الأعمال والمستثمرة وأيضا ممثلى مجتمع مدنى وقطاع خاص، فى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وإقامة المشروعات الإستثمارية التنموية والعمل على تحقيق مثلث النجاح الذى يعمل المؤتمر على تحقيقه، و توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال استغلال المواد الخام والأيدى العاملة المتاحة رأس المال . التكنولوجيا العالمية لتحقيق التنافسية.

واضافت يسي أنه بناءا على دعم الرئيس السيسي للعلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات؛ وتحقيقا لمثلث النجاح؛ فقد حرص مؤتمرنا العام الحالى، على أن تكون ضيف الشرف هى الولايات المتحدة الأمريكية “التى تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم وثالث أكبر دولة مصدرة.