دوري الأبطال المجموعة (7): رقم ألماني مميز وانتصار فرنسي نادر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فولفسبورج الألماني فوزه الأول في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، عندما تغلب على ملعبه ضد ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1 في رابع جولات المجموعة السابعة للمسابقة.

وأفتتح ريدل باكو التهديف لأصحاب الأرض في المباراة مسجلًا هدفه الأول في دوري الأبطال.

وأستقبل سالزبورج هدفًا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ19 الأخيرة خارج قواعده في دوري الأبطال.

وعدل ماكسيميليان فوبر النتيجة للضيوف من ضربة حرة مباشرة، ليصبح أول لاعب نمساوي يسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في دوري الأبطال، منذ دافيد ألابا مع بايرن ميونخ ضد سيسكا موسكو في 2013.

وجاء هدف فوبر ليكون 6 من أهداف سالزبورج ال7 في دوري الأبطال هذا الموسم من الضربات الثابتة.

واستعاد فولفسبورج تقدمه في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الألماني لوكاس نميتشا، الذي سجل للمباراة الثانية تحت قيادة المدرب الجديد، فلوريان كوفلت.

وجاء فوز فولفسبورج ليكون الأول له بالمسابقة هذا الموسم، والسابع للفريق في مباراته رقم 10 على ملعبه في دوري الأبطال (تعادل 2 وخسر 1) ليكون أكثر نادي ألماني حقق انتصارات في تاريخ دوري الأبطال خلال أول 10 مباريات على ملعبه.

فولفسبورج ارتفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، في حين تجمد رصيد سالزبورج عند 7 نقاط في صدارة الترتيب، مع تعرض النادي النمساوي لخسارته الأولى هذا الموسم في دوري الأبطال.

وفي الأندلس، سقط إشبيلية على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد ليل الفرنسي.

وأفتتح لوكاس أوكامبوس التهديف لأصحاب الأرض، مسجلًا ثاني أهدافه في دوري الأبطال والأول له بقميص إشبيلية.

وسجل أوكامبوس في المسابقة للمرة الأولى منذ 7 أعوام، عندما سجل مع موناكو الفرنسي ضد باير ليفركوزن في نوفمبر 2014.

وعدل جوناثان ديفيد النتيجة للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، ليكون المهاجم الكندي قد سجل جميع أهداف ليل ال5 الأخيرة بمختلف البطولات.

وأرتكب لاعبو إشبيلية ركلة الجزاء الرابعة ضد فريقهم في سجل انضباطي هو الأسوأ بين جميع الفرق ال32 المشاركة في مرحلة المجموعات في هذا الموسم.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل جوناثان أيكونيه هدف التقدم للضيوف، ليكون فريق ليل قد سجل هدفين خارج قواعده في مباراة بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012 (ضد باتي بوريسوف).

وجاء فوز ليل ليكون النادي الفرنسي قد حقق فوزه الأول بمرحلة المجموعات هذا الموسم، ويرتفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، في حين يتلقى إشبيلية خسارته الأولى في المسابقة ويتجمد رصيد النادي الأندلسي عند 3 نقاط في قاع ترتيب المجموعة.