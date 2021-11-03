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مصادر تكشف حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد سيدة الجديدة

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مصادر تكشف حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد سيدة مصر الجديدة مصادر تكشف حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد سيدة الجديدة

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كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنا شكوى تضرر خلالها صاحب الحساب من عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد (إحدى السيدات) زاعما تقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجديدة عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها.

بالفحص تبين أن المشكو في حقها (إحدى السيدات- مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة) وأنه قد سبق وصدر ضدها حكمين في (2) قضية بالحبس لمدة عاما.

وبمراجعة الجهات القضائية المختصة أفادت بقيام المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضيتين وتم تأجيل نظرهما.

كما تبين عدم صحة الإدعاءات التي تم تداولها بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها، وبإستدعاء صاحب الحساب قرر أنه إدعى ذلك لتحفيز الجهات المسئولة لسرعة ضبط المحكوم عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.

المصرى اليوم

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