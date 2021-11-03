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"الأرصاد" ينبه مكة والشرقية والجوف: ضباب مع تدنٍ في الرؤية

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"الأرصاد" ينبه مكة والشرقية والجوف: ضباب مع تدنٍ في الرؤية "الأرصاد" ينبه مكة والشرقية والجوف: ضباب مع تدنٍ في الرؤية
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والبطحاء العديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشفا والطائف والعرضيات والهدا وثول ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة الجوف أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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