أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع 4 وإصابة 7 في حادث مروع على الدائري الأوسطي

Print
مصرع 4 وإصابة 7 في حادث مروع على الدائري الأوسطي مصرع 4 وإصابة 7 في حادث مروع على الدائري الأوسطي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على الطريق الدائري الأوسطي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق العاصمة الإدارية.

وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، والتى دفعت بخدمات مرورية وانتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ورجحت التحريات أن السرعة الزائدة وراء التصادم، تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي البنك الأهلي كما تم نقل المصابين للمستشفي، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات