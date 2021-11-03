مصرع 4 وإصابة 7 في حادث مروع على الدائري الأوسطي

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لقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل على الطريق الدائري الأوسطي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق العاصمة الإدارية.

وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، والتى دفعت بخدمات مرورية وانتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ورجحت التحريات أن السرعة الزائدة وراء التصادم، تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي البنك الأهلي كما تم نقل المصابين للمستشفي، وتولت النيابة التحقيق.